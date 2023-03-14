«Прозападный курс — это антихристы»: протестующие в Грузии сожгли флаг ЕС В центре Тбилиси снова протесты. Теперь митингующие требуют провести референдум по закону об иноагентах и наладить отношения с Москвой

Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

Акция протеста сторонников партии «Консервативное движение» у здания парламента в Тбилиси

14 марта на площадь перед парламентом в Тбилиси, где неделю назад произошли массовые беспорядки, вышли активисты с требованием провести референдум по закону об иностранных агентах и наладить контакты с Россией. Корреспондент NEWS.ru прибыл на место и поговорил с участниками об их целях и мотивах. Манифестанты объяснили, зачем им нужен вызвавший критику закон, каких отношений они хотят с Россией и почему боятся за детей.

Помолились, подрались, защитили семейные ценности

Нынешняя акция была организована медиаплатформой «Альт-Инфо», которая известна ультраконсервативной позицией. 5 июля 2021 года основатели платформы собрали митинг против ЛГБТ, вылившийся в стычки с журналистами. В декабре того же года они зарегистрировали партию «Консервативное движение».

Её участники выступают против иностранного влияния на Грузию, требуют защищать семейные ценности и стабильность в стране. Сегодня несколько тысяч человек прошли по центру столицы, провели молебен, вступили в потасовку с полицией у здания парламента, сорвали и сожгли флаг Евросоюза. МВД страны возбудило административное дело и призвало митингующих не выходить за рамки закона. На место водрузили новое синее полотно со звёздами.

Председатель Центра европейских исследований и гражданского образования Ильи Чавчавадзе Заза Бибилашвили сообщила в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), что в окно ее офиса закинули камень, один человек пострадал. На улице, как и неделю назад, гремел лозунг «Сакартвело!» («Грузия!»), но совсем с другим посылом.

«На фиг нам не сдалась ваша Европа!»

Митингующих против закона об иноагентах на прошлой неделе было не отличить от пассажиров метро или случайных прохожих: подростки и 30-летние, парни и девушки, иногда пожилые грузины. Сегодняшние активисты резко отличаются от тех, что протестовали здесь же неделю назад: почти все — взрослые мужчины от 35 до 60 лет.

Акция продлилась около трёх часов. Корреспондент NEWS.ru прибыл на место и поговорил с участниками об их целях и мотивах. Манифестанты объяснили, зачем им нужен вызвавший критику закон, каких отношений они хотят с Россией и почему боятся за детей из-за Запада.

Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС Акция протеста сторонников партии «Консервативное движение» у здания парламента в Тбилиси

Один из собеседников заявил, что выступает за контакт с Россией, а из-за Европы и США его стране грозит война. Мужчина сказал, что Грузия — маленькое государство и ничего не решает в глобальной политике, а во внутренней РФ ей не мешает.

Запад нас заставляет воевать, а с Россией возможен диалог, — уверен он.

Другой протестующий назвал курс на евроинтеграцию, заявленный в конституции Грузии, «антихристианским».

Есть последователи антихриста, а есть мы — последователи христианства, мы боремся между собой. Для нас прозападный курс — это антихристы. На фиг нам не сдалась ваша Европа! — высказался мужчина.

Он утверждает, что Запад борется с грузинской церковью и традициями, а Россия этого не делает. Закон же об иностранных агентах, из-за которого в стране и начались протесты, оба собеседника одобряют.

Мы сторонники американского закона, который [накажет] этих предателей. Российский вариант лучше, чем ничего, конечно, но лучше чтоб американский [приняли], — считает житель Тбилиси.

Опасений, что закон примут и начнут признавать иностранными агентами всех, кто не устраивает власть, у мужчин нет. Они также поделились обидой в ответ на обвинения, будто их самих спонсирует Россия. Приехавший из Автономной Республики Аджария протестующий признался, что занял у друга 40 лари (1165 рублей) на поездку.

«Мы ждали, что большая драка будет, а они не вышли. Вот такие проамериканские»

Ещё одна претензия к Западу со стороны митингующих — гендерная политика.

Не хочу в такой Грузии жить, где мой сын не будет понимать, девочка перед ним или мальчик! А Запад меня заставляет! Грузия ничего не решает, решают иностранные политики. А почему они лезут? Россия не лезет. Америка и Европа говорят: церковь убирай, культуру убирай, мальчик мальчика, девочка с девочкой... Никогда такого не было! — возмущен грузин.

Ещё один участник митинга заявил NEWS.ru, что «Россия в своих решениях абсолютно права». Он пожелал Грузии «вести себя умно» и наладить отношения с соседом.

Прозвучала от мужчин и критика в адрес президента Украины Владимира Зеленского за то, что не думает об украинцах, а требует отпустить из тюрьмы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Сидящий рядом пожилой грузин повторил опасения товарищей насчёт возможной войны, но с кем она будет и по какой причине — не уточнил.

Фото: Андрей Кузнецов/NEWS.ru Участники протеста в Тбилиси

Говоря о масштабных протестах, которые на прошлой неделе вынудили депутатов отказаться от скандального законопроекта об иноагентах, мужчины обвинили оппонентов в американском финансировании.

Их Америка финансировала. Мы [сегодня] ждали, что большая драка будет, они выйдут. Не вышли, вот такие проамериканские, — заявил один из протестующих.

В два часа дня по Москве участники митинга собрались по домам. На вопрос, как они нашли время на акцию в рабочее время (протесты прошлой недели начинались вечером и продолжались ночью), ответили просто: взяли два выходных.

Полицейские отказывались комментировать сегодняшние события и выглядели уставшими, спецназа видно не было. Молодые люди, которые вполне могли неделю назад быть на этой же площади с другими требованиями, проходили мимо без внимания.

Прощаясь, собеседники NEWS.ru протянули руки и заверили, что к россиянам в их стране относятся хорошо, а все проблемы из-за правительства. Россия и Грузия будут дружить, пообещал один из них.