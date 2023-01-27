Физрука частной школы в Москве заподозрили в изнасиловании подростка Mash: физрука частной школы при МГУ подозревают в растлении 14-летнего ученика

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Учителя столичной частной школы при Московском государственном университете (МГУ) подозревают в изнасиловании своего 14-летнего ученика, пишет Telegram-канал Mash. По версии следствия, 35-летний физрук изнасиловал мальчика в общежитии. О том, задержан ли он, авторы не уточняют.

По информации Mash, в этой же школе в 2022 году был изнасилован другой 12-летний подросток. Тот тогда рассказал, что над ним надругались одноклассники. Как утверждают авторы, подозреваемый в растлении несовершеннолетних учитель физкультуры является призером конкурса «Сердце отдаю детям».

В сентябре 2022 года в Акшинском районе Забайкальского края 31-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю школьницу. Спустя несколько дней школьница рассказала родителям о случившемся, и те обратились в полицию. Подозреваемого оперативно задержали правоохранители. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Тюменской области мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку в поезде. Злоумышленник и жертва ехали в плацкартном вагоне из Сургута в Екатеринбург. Мужчину осудили на восемь лет колонии строгого режима.