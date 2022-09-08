В Тюменской области мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку в поезде

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

В Тюменской области вынесли приговор 31-летнему местному жителю за изнасилование 12-летней девочки в поезде, сообщает пресс-служба центрального регионального управления Следственного комитета на транспорте. Мужчина осужден на восемь лет колонии строгого режима. По данным следствия, 27 декабря 2021 года злоумышленник и жертва ехали в плацкартном вагоне из Сургута в Екатеринбург. Там мужчина совершил преступление.

Собранные <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 31-летнего мужчины, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), — говорится в сообщении.

Чтобы предотвратить аналогичные преступления, руководству железнодорожной организации направлены представления об усилении мер безопасности в поездах.

Ранее полиция задержала жителя Тюмени, пристававшего к маленькой девочке в торговом центре. В Сети распространилось видео, на котором мужчина тискает девочку и пытается ее поцеловать. Задержанного подозревают в преступлении против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней.