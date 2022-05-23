Финалистка конкурса «Мисс Россия — 2015» сбила ребенка в центре Москвы

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Финалистка конкурса «Мисс Россия — 2015» Мария Тугускина сбила 10-летнего ребенка в центре Москвы, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МВД столицы. Девушка ехала на своём внедорожнике и не заметила на дороге школьника, катающегося на велосипеде. В результате ДТП ребёнок получил травмы.

ДТП произошло на улице Ефремова. Наезд на ребенка, который переезжал на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. Получил телесные повреждения, — сообщили в пресс-службе.

Модель не скрылась с места ДТП, а сразу начала помогать ребёнку. На место ДТП вскоре приехала полиция и скорая помощь. Мальчик серьёзно не пострадал, сейчас он находится дома. Тугускина признала вину, она ответила, что ей следовало притормозить и быть внимательнее.

Ранее в Москве «Газель» насмерть сбила трёхлетнего ребёнка. Мальчик внезапно выкатился на дорогу, а водитель не успел среагировать и затормозить.