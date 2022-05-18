В Москве «Газель» насмерть сбила трёхлетнего ребёнка

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

На Востоке Москвы «Газель» насмерть сбила трёхлетнего мальчика, сообщили в Госавтоинспекции Москвы. По предварительной информации, бабушка и дедушка сопровождали ребёнка, катавшегося на трёхколесном велосипеде, однако малыш неожиданно выехал на проезжую часть, где и произошла трагедия.

Мальчик находился на прогулке с бабушкой и дедушкой, по предварительным данным, он случайно выкатился на велосипеде на проезжую часть, где на него совершил наезд водитель автомобиля «Газель», — говорится в сообщении.

От полученных травм мальчик скончался на месте. На месте происшествия работают правоохранительные органы и сотрудники ГАИ. Они установят обстоятельства произошедшего.

Ранее чиновница на Сахалине подала в отставку после того, как сбила ребёнка. По её мнению, данное происшествие несовместимо с деятельностью госслужащей.