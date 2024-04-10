Фейковый Влад Бумага домогался до семилетнего мальчика Педофил под ником Влада Бумаги вымогал у ребенка интимные фото

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве детсадовец стал жертвой педофила, который добавился к нему в друзья в соцсетях под ником популярного блогера Влада А4, сообщает Telegram-канал SHOT. Злоумышленник пообещал мальчику снять его в своем новом видео, если он пришлет свои фотографии, в том числе в обнаженном виде.

Позже педофил продолжил вымогать у ребенка интимные фото, угрожая распространить предыдущие кадры в соцсетях. Также злоумышленник угрожал убить мать мальчика. В итоге ребенок рассказал о произошедшем матери, но преступник успел удалить всю переписку.

Ранее сообщалось, что 43-летний житель Зеленодольска в Татарстане знакомился с подростками в игре PUBG Mobile, а затем приглашал к себе домой. О действиях мужчины стало известно после жалобы одного из пострадавших, который согласился приехать к мужчине. Оперативники выявили еще двух жертв насильника. Следователи устанавливают, сколько еще детей могли стать жертвой педофила.

В конце марта в Свердловской области арестовали 34-летнего многодетного отца. Мужчину обвиняют в сексуальном насилии в отношении трех дочерей. Дело возбудили по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Пострадавшим девочкам сейчас 17, 15 и 10 лет.