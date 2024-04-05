Серийный педофил искал жертв в игре PUBG Mobile SHOT: в Татарстане задержан искавший жертв в онлайн-игре серийный педофил

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что правоохранительные органы Татарстана вышли на след серийного педофила, который находил своих жертв в онлайн-играх. По данным канала, от рук злоумышленника пострадали как минимум три несовершеннолетних мальчика.

Как сообщает канал, подозреваемым оказался 43-летний житель Зеленодольска: он знакомился с подростками в игре PUBG Mobile, а затем приглашал к себе домой. По информации Telegram-канала, о действиях мужчины стало известно после жалобы одного из пострадавших, который согласился приехать к мужчине. Канал также сообщил, что оперативники выявили еще двух жертв насильника, сейчас выясняется, кто еще мог пострадать от действий россиянина.

Уточняется, что подозреваемого уже задержали, возбуждены уголовные дела по статьям о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Мужчине грозит около 20 лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге группа молодых людей самостоятельно обнаружила и задержала мужчину, обвинив его в педофилии. Юноши сначала общались с предполагаемым преступником в соцсетях от лица 14-летнего мальчика. Во время переписки мужчина отправил им свое «обнаженное» фото.