В Петербурге подростки схватили предполагаемого педофила с поличным «Фонтанка»: юные петербуржцы поймали предполагаемого педофила после переписки

Фото: НАК

В Петербурге юноши общались в соцсетях с предполагаемым педофилом, а потом задержали его и передали полиции, пишет «Фонтанка». По данным издания, мужчина стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте порнографических материалов.

Правоохранителям в воскресенье, 31 марта, позвонил житель Дачного проспекта. По его словам, во дворе одного из домов юноши в возрасте 16 или 17 лет спорили с мужчиной и что-то требовали от него. Очевидец уточнил, что подростки были в медицинских масках и снимали все на видео.

Прибывшие полицейские выяснили, что мужчина в течение десяти дней общался в соцсетях с одним из парней. Он полагал, что мальчику 14 лет. Юноша во время переписки получил фото половых органов взрослого, а затем предложил встретиться. В результате правоохранители забрали 47-летнего предполагаемого педофила и возбудили уголовное дело о незаконном обороте порнографических материалов, пишет «Фонтанка».

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