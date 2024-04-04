Многодетного отца арестовали за многократные изнасилования трех дочерей E1.RU: многодетного отца арестовали за педофилию в Свердловской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловской области арестовали 34-летнего многодетного отца, его обвиняют в сексуальном насилии в отношении трех дочерей, сообщил портал E1.RU со ссылкой на Богдановичский городской суд. Дело возбудили по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Мужчину 28 марта арестовали на два месяца. В СИЗО он пробудет минимум до 26 мая. Источники издания сообщили, что уголовное дело возбудили в связи с регулярным насилием мужчины в отношении дочерей, которым сейчас 17, 15 и 10 лет.

Трех дочерей он насиловал девять лет, с 2015 года. Начинал трогать их, как только девочкам исполнялось девять лет. Они попросту не знали, кому сообщить, потому что отец запугивал их. Старшая дочка после девятого класса поступила в колледж и переехала. Она рассказала о насилии друзьям, а они сообщили в полицию. После этого началось расследование, Романа задержали, и он написал явку с повинной, — заявил источник издания.

Арестованного описывают как уравновешенного и спокойного человека. В его семье восемь детей, последний из которых родился в 2024 году. Мужчина работает в местной мастерской механиком, семья получает на детей пособия.

Внешне никаких признаков нет. Никто бы не мог подумать, что он на такое способен. Семья у них относительно благополучная, они раз в год по ребенку рожают, на пособие подают, — объяснил собеседник издания.

Ранее в Бутырском суде Москвы прошло заседание по делу 82-летнего Виктора Буренкова. Пенсионера обвинили в изнасиловании одного ребенка до 14 лет и растлении другого до 16 лет. Известно, что подсудимый выступал в школах на различных праздниках, его представляли как ветерана Великой Отечественной войны.