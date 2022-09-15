Эвелина Бледанс заступилась за парикмахера «Детской пыточной»

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Эвелина Бледанс

За новосибирского парикмахера Тимура Газиева, который недавно открыл в Москве парикмахерскую «Детская пыточная» для детей с аутизмом и ДЦП и стал объектом ненависти местных пенсионерок, заступилась актриса Эвелина Бледанс, сообщает «Сиб.фм». Она рассказала, что предприниматель уже много лет работает с детьми с особенностями развития и у него много поклонников как в столице, так и в Новосибирске.

Хочу поддержать Тимура Газиева и его парикмахерскую, он много лет работает с детьми с ОВЗ и особенностями развития. <...> Дети его любят! Он делает это с душой. Давайте, не будем гнобить и высасывать из пальца какие-то неимоверные истории. <...> Он занимается этим давно, у него много поклонников и в Новосибирске, и в Москве. Мы не позволим его закрыть! — заявила актриса.

Парикмахер из Новосибирска Тимур Газиев ранее открыл в Останкинском районе Москвы парикмахерскую под шутливым названием «Детская пыточная», на брошюре которой изображены дети в парикмахерском кресле, а рядом с названием изображен черт. Хозяин заведения столкнулся с травлей со стороны пенсионерок, проживающих рядом со зданием салона.

По словам Газиева, они пишут на него заявления в полицию и вышестоящие органы, выдумывая различные поводы, а также обвиняют в педофилии. Кроме того, пожилые женщины недовольны тем, что двери парикмахерской открыты также и для неполноценных детей и детей-инвалидов. Местным бабушкам не нравится, что он и его коллеги там работают и вообще «существуют», а также то, что дети-инвалиды ходят на площадке и мешают их детям.