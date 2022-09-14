«Чёрт нам не нужен!»: пенсионерки ополчились на новосибирского парикмахера Московские пенсионерки ополчились на неординарного парикмахера из Новосибирска

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Парикмахер из Новосибирска Тимур Газиев открыл в Останкинском районе Москвы парикмахерскую под шутливым названием «Детская пыточная», на брошюре которой изображены дети в парикмахерском кресле, а рядом с названием изображен черт, пишет «Сиб.фм». Хозяин заведения столкнулся с травлей со стороны пенсионерок, проживающих рядом со зданием салона. По словам Газиева, они пишут на него заявления в полицию и вышестоящие органы, выдумывая различные поводы, а также обвиняют в педофилии. Кроме того, пожилые женщины недовольны тем, что двери парикмахерской открыты также и для неполноценных детей и детей-инвалидов.

Две бабки, которые управляют этим домом, пишут на нас везде доносы: депутатам и так далее. Полиция уже два раза приходила. Меня обвинили в педофилии, что я детей целую и обнимаю. По этому поводу я вообще буду судиться в дальнейшем. Сейчас они переключились, что у меня на логотипе черт, — заявил предприниматель.

Местным бабушкам не нравится, что он и его коллеги там работают и вообще «существуют», а также то, что дети-инвалиды ходят на площадке и мешают их детям. По словам парикмахера, главную проблему бабушки видят вовсе не в логотипе парикмахерской или в чем-то подобном, а в том, что туда ходят дети-инвалиды.

Они просто хотят, чтобы детей-инвалидов здесь не было и чтобы они не мешали их размеренной жизни. А здесь тоже «особенных» много, и никто ими не занимается, — подчеркнул он.

Издание отмечает, что эта история не закончена, однако многие родители поддерживают «особенного цирюльника».

Ранее стало известно, что пенсионерки из Ставрополя борются с дорожными лихачами потенциально опасным способом. Пожилые женщины в течение нескольких лет насыпают поперек автомобильных трасс гравий. Определенный процент местных жителей одобряют действия активисток, но ряд водителей авто заявляют об опасности дорог, посыпанных гравием. Они уточняют, что возникает риск потери управления машиной и ее съезда с дороги.