Новости регионов: бабушки Ставрополья вышли на борьбу с дорожными лихачами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморье возобновил работу Дельфинарий местного океанариума. Предшествующее закрытие было связано со скандалом с тренерами и негативными результатами проверки Россельхознадзора.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Ставропольские пенсионерки вынуждены сами бороться с дорожными лихачами. Как сообщает newstracker.ru, пожилые женщины в течение нескольких лет насыпают поперек автомобильных трасс гравий. Определенный процент местных жителей одобряют действия активисток, но ряд водителей авто заявили об опасности дорог, посыпанных гравием. Они уточнили, что возникает риск потери управления машиной и ее съезда с дороги.

Удмуртия

Удмуртского производителя пельменей оштрафовали на 300 тысяч рублей. По информации udm-info.ru, в пельменях «Домашние», что изготавливаются на ООО «Восточный», выявлен недопустимый уровень концентрации антибиотиков марбофлоксацина и энрофлоксацина. По этому поводу прошли судебные разбирательства с февраля по июль 2022 года. В настоящее время компания выплатила штраф в полном размере.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

На проведение Спартакиады Дона 2022 года, что планируется в Ростове-на-Дону, направят 3,5 млн рублей. Об этом свидетельствует тендер, размещенный на сайте госзакупок Центром спортивной подготовки сборных команд Ростовской области. Об этом рассказали в rostovgazeta.ru. Подрядчик обязуется выступить организатором церемоний открытия и закрытия спартакиады, провести парады с концертной программой, оборудовать сцену и создать декорации. Также в услуги входит обеспечение охраны и уборки территорий.

Республика Татарстан

Республика Татарстан заняла седьмое место в антирейтинге российских регионов по количеству преступлений. По информации inkazan.ru, это самый плохой результат в ПФО. Так, в регионе произошло более 24 тысяч нарушений закона. Из них не раскрыты свыше 12 тысяч преступлений. Данные показатели обнародовала Генпрокуратура РФ после проведения анализа информацию за текущие полгода .

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Волгоградская область

Аналитики отмечают низкий уровень жизни в Волгограде. Как передает издание novostivolgograda.ru, этот город занял худшую позицию в рейтинге. Здесь выявлены следующие проблемы в сферах: медобслуживания, экологии, работе ЖКХ. Также город отличается дорогой недвижимостью и неблагоприятными условиями для ведения коммерческой деятельности.

Нижегородская область

В ряде кинотеатров Нижнего Новгорода демонстрируются зарубежные фильмы, которые не были допущены в прокат на территории нашей страны. Об этом сообщает newsnn.ru. Жителям города предлагается новая услуга — просмотр в течение одного сеанса отечественного фильма и «иностранные видеоматериалы». При этом оплачивать западное кино не требуется — показ входит в «бесплатное предсеансовое обслуживание».

Свердловская область

Угроза возникновения пожаров в лесах Свердловской области возросла. Об этом информирует tagilcity.ru. В связи с пожароопасной обстановкой местным жителям запрещено сжигать сухую траву. Помимо этого, в регионе проведут рейды с целью проверки противопожарного режима.

Оренбургская область

Специалист по выдаче кредитов из Бугуруслана украла у клиентов средства на сумму 324 тысячи рублей. О преступлении сообщает 56orb.ru. По уточненным данным, с декабря прошлого года по май нынешнего года женщина брала из кассы деньги, что уплачивались клиентами за погашение займов. Похитительнице грозит тюремное заключение сроком на шесть лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменская область

В Тюмени произошла драка мужчин прямо на глазах у детей. О происшествии сообщает nashgorod.ru. Потасовка случилась у подъезда одного из жилых домов. Участников успокоили очевидцы и полиция, что прибыла несколько позже.

Омская область

В Омске прошел суд над «куратором» игры для молодежи «Синий кит». По данным gorod55.ru, подсудимый признан виновным по пунктам «а, в, д» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ «Склонение к совершению самоубийства». Мужчину приговорили к одному году лишения свободы условно. В перечне заданий, направленных школьницам, молодой человек разместил фото опасного места для жизни, там же был призыв сделать порезы на теле и другие неадекватные поступки.

Карелия

На сотрудника колонии в Карелии напал заключенный. Как передают karelinform.ru, Происшествие произошло в колонии строгого режима, что расположена в городе Сегежа. Преступник, мужчина 44-летнего возраста, который отбывает наказание за преступления против личности, совершил нападение на инспектора.

Приморский край

В Приморье возобновил работу Дельфинарий местного океанариума. Об этом сообщает vostokmedia.com. Предшествующее закрытие было связано со скандалом с тренерами и негативными результатами проверки Россельхознадзора. Данные события не оказали влияния на решение о выступлении животных в дальнейшем.

Фото: Alexander Chaplygin/Russian Look/Global Look Press

Башкирия

Население Башкортостана сообщает о нехватке бригад скорой помощи. По данным mkset.ru, жительница села Иглино сообщила о доброжелательном поведении диспетчера станции скорой помощи. Он посоветовал привезти ее мужа, страдающим высоким давлением, в больницу своими силами. При этом объяснялось, что свободных бригад в это время не было. Женщина негодует, ей физически сложно перевозить супруга, ведь у нее инвалидность. Она не понимает, как можно сегодня «благодарить» Минздрав республики «за своевременное оказание помощи».

Хабаровский край

В Хабаровске осуждена экс-начальник управления образования мэрии. Сотрудница отправляла в загранпоездки детей знакомых. Как сообщает transsibinfo.com, чиновница теперь не имеет права занимать госдолжности, также она обязана выплатить 40 тысяч рублей штрафа.