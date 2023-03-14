Экспертиза развенчала миф о «сводящих с ума» духах, подаренных москвичке

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Распространившуюся в СМИ историю о девушке, сошедшей с ума от запаха подаренных незнакомцем духов опроверг Telegram-канал «112». Сообщается, что после проведения анализа жидкости выяснилось, что она состоит из обычной парфюмерной композиции. Москвичка же оказалась в психиатрической больнице не из-за духов.

Ситуация произошла не 8 марта, как сообщалось ранее, а 28 февраля. Пробники духов на улице раздавали в качестве промо-акции известного бренда. Экспертиза выяснила, что жидкость состояла из спирта и парфюмерных отдушек.

Сама девушка, Алина К., сейчас действительно находится в больнице имени Алексеева. Врачи диагностировали у нее психическое расстройство, однако это не связано с духами.

Ранее Telegram-канала Baza сообщил, что в Москве девушка оказалась в психиатрической больнице после того, как понюхала духи. По словам ее близких, она получила парфюм на улице в качестве подарка на 8 Марта от незнакомого человека, после чего у нее начались резкие перепады настроения, а спустя еще несколько дней она стала рассказывать об «эмбрионах, выпускающих собак».