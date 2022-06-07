Экс-главред Vogue Долецкая сообщила подробности аварии в центре Москвы

Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Алёна Долецкая

Экс-главред российского Vogue Алёна Долецкая рассказала в своём Telegram-канале, что на неё и ее ассистента наехал курьер на электровелосипеде. Инцидент произошел накануне в тот момент, когда она с помощником переходила дорогу на зеленый свет. Курьер с места происшествия скрылся, а пострадавшие сами добрались до дома и уже позже обратились за медпомощью.

Пока мы лежали на асфальте, курьер скрылся с места происшествия. Подъехавший полицейский уточнил, нужна ли помощь и тоже уехал. Спросил у нас, где водитель, и увидев уезжающего курьера, развёл руками и тоже уехал. Прекрасный юноша остановился нам помочь и вынес воды, а потом тоже уехал, потому что не мог стоять на Остоженке, — пишет Долецкая.

У журналистки был диагностирован перелом двух костей кисти руки, а также многочисленные ушибы, повреждение мягких тканей и гематомы. Травмы зафиксированы и у ее помощника.

Ранее сообщалось, что инцидент произошёл в Кропоткинском переулке: 6 июня в полицию поступила телефонограмма об обращении в медучреждение женщины с телесными повреждениями. Курьер с места аварии скрылся, сейчас его личность устанавливается.