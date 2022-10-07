Два человека пострадали в массовой драке в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Покровском бульваре произошла массовая драка, участие в которой приняли восемь человек, сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, схватка закончилась после того, как один упал в обморок. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку инцидента.

Стычка закончилась госпитализацией двух человек. Силовики задержали пятерых участников драки, при этом одному из них удалось скрыться.

Ранее проводы мобилизованного в одной из квартир на станции метро «Чертановская» в Москве закончились поножовщиной, в результате которой пострадали три человека, включая самого призывника. По информации журналистов, 43-летний Сергей получил повестку, после чего знакомые решили устроить вечеринку, которая и закончилась дракой

До этого сообщалось, что в воинской части, расположенной в подмосковном Алабино, мобилизованные избили контрактников после того, как те попытались отобрать часть экипировки и телефоны у новоприбывших. В массовой драке пострадали порядка 20 контрактников, им удалось спастись, «лишь закрывшись в одном из помещений части». Минобороны не подтверждает эту информацию.