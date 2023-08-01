Дрон влетел в квартиру в Москве и взорвался «360»: дрон влетел в окно квартиры и взорвался в московском районе Строгино

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Телеканал «360» сообщил, что беспилотник влетел в окно квартиры жилого дома и взорвался в Северо-Западном административном округе Москвы. Сведений о пострадавших нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным телеканала, инцидент произошел утром 1 августа в Строгино. Дрон врезался в окно одной из квартир дома по улице Твардовского.

Ранее Минобороны России сообщило о новой атаке украинских беспилотников на столичный регион. Два дрона были уничтожены в воздухе системами противовоздушной обороны над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области. Третий был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео очевидцев с места атаки беспилотника на «Москва-Сити». По их словам, звук взрыва был намного мощнее, чем при предыдущем налете вражеских БПЛА на российскую столицу.

Прошлая атака беспилотников Вооруженных сил Украины на «Москва-Сити» произошла утром 30 июля. Минобороны России тогда сообщило о пресечении попытки теракта киевских властей. По данным ведомства, один из украинских дронов был сбит системой противовоздушной обороны, еще два оказались подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. По данному факту следственные органы России возбудили уголовное дело.