«Дожди и грозы»: метеоролог рассказала, какой будет предстоящая неделя Метеоролог Макарова: на предстоящей неделе россиян ждут дожди с грозами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На протяжении всей предстоящей недели будут идти дожди с грозами и сильными порывами ветра, об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала метеоролог Марина Макарова. Эксперт посоветовала россиянам «не расставаться с зонтом» на протяжении всей недели и обращать отдельное внимание на места планируемых парковок автомобилей.

На протяжении большей части недели ожидаются сильные дожди с порывами ветра и грозами. Самые интенсивные осадки ожидаются во вторник и среду, так что я крайне рекомендую всю неделю носить с собой зонты и не парковать машины близ деревьев, — заявила Макарова.

При этом она подчеркнула, что среднесуточная температура недели будет находиться на отметке в районе 20 градусов, что соответствует норме и довольно комфортно ощущается.

Ранее тренер, руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной посоветовал россиянам тренироваться на улице в пасмурную погоду. По его мнению, так можно избежать солнечного или теплового удара. В дождь заниматься не стоит, так можно переохладиться и заболеть, добавил он.