Дмитрий Песков приехал на похороны Юдашкина

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приехал с букетом алых роз на Троекуровское кладбище на похороны модельера Валентина Юдашкина, который был автором свадебного платья его жены Татьяны Навки. На церемонию также приехали Олег Газманов, Надежда Бабкина, Сергей Зверев и прибывшая из Израиля Алла Пугачева.

Ранее дизайнер Мария Цигаль заявила, что Юдашкин обладал невероятным и безусловным талантом, а также он был великодушным и готовым давать дорогу молодым коллегам. По ее словам, художник дал ей «очень хорошую» рекомендацию в Ассоциацию высокой моды, что для «не самой доброжелательной отрасли» — нонсенс.