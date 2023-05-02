«Нонсенс»: дизайнер Цигаль рассказала об отношении Юдашкина к коллегам Дизайнер Цигаль: Юдашкин бескорыстно поддержал меня, что для нашей отрасли является нонсенсом

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Валентин Юдашкин

Дизайнер Мария Цигаль заявила NEWS.ru, что кутюрье Валентин Юдашкин обладал невероятным и безусловным талантом, а также он был великодушным и готовым давать дорогу молодым коллегам. По ее словам, художник дал ей «очень хорошую» рекомендацию в Ассоциацию Высокой Моды, что для «не самой доброжелательной отрасли» — нонсенс.

Юдашкин был еще молодым, не было и 60 лет, мог бы еще многое сделать. Он обладал невероятным и безусловным талантом, был великодушным человеком, готовым дать дорогу молодым коллегам. Я ему благодарна за очень хорошую рекомендацию в Ассоциацию Высокой Моды. Я была очень тронута. Особенно в нашей отрасли, не самой доброжелательной, когда один человек бескорыстно поддерживает другого, это почти нонсенс. Тем более фигура такой величины, — отметила Цигаль.

О смерти Юдашкина стало известно 2 мая. Он скончался на 60-м году жизни после семи лет борьбы с онкологическим заболеванием. Стилист Влад Лисовец назвал модельера олицетворением российской моды, а его смерть — трагедией в масштабах страны.

Ранее народный художник Никас Сафронов рассказал NEWS.ru, что показы Юдашкина отличались утонченным, нежным, изысканным стилем. По его словам, коллекции дизайнера напоминали средневековые Италию и Францию. Собеседник подчеркнул, что скончавшийся Юдашкин запомнился очень мягким, спокойным и улыбчивым человеком. Сафронов добавил, что временем Юдашкина стали 1990-е, куда Юдашкин «вошел, как новая волна».