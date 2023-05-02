«Трагедия в масштабах страны»: стилист Лисовец о смерти Юдашкина Лисовец назвал смерть Юдашкина большой трагедией для России

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Модельер Валентин Юдашкин

Смерть модельера Валентина Юдашкина является большой трагедией для России, заявил в беседе с NEWS.ru стилист Влад Лисовец. По его словам, Юдашкин был одним из главных символов российской моды, его наряды любили все российские артисты. Он принес соболезнования родным и близким модельера.

Вы меня просто убили этой новостью! Это трагедия, что в такой момент, когда стране нужны творческие люди, они умирают один за другим. Юдашкин — олицетворение российской моды, красоты. Это человек, который помогал всем артистам прекрасно выглядеть, делал фантастические вечерние платья, которые любили все артисты. Это дизайнер, который делал больше не моду, а творил красоту и то, что нравится людям. У меня просто нет слов, просто трагедия в масштабах страны, — сказал Лисовец.

Вспоминая о недавней смерти другого российского модельера Вячеслава Зайцева, стилист отметил, что «за три дня страна обеднела от красоты». Лисовец отказался давать прогноз, «кто может быть следующим».

О смерти Юдашкина 2 мая сообщил Первый канал со ссылкой на его супругу. Модельеру было 59 лет. В 2016 году у него был диагностирован рак почки, затем метастазы обнаружили в голове.

30 апреля стало известно о смерти Зайцева. Долгое время художник страдал от болезни Паркинсона. Он попал в реанимацию Щелковской больницы с внутренним кровотечением. Юдашкин в тот день заявил, что мир потерял великого модельера.