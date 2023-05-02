Умер модельер Валентин Юдашкин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентин Юдашкин

Модельер Валентин Юдашкин скончался, сообщает Первый канал со ссылкой на супругу кутюрье. Ему было 59 лет. В 2016 году у модельера диагностировали рак почки, а после метастазы обнаружили в голове.

Скончался Валентин Юдашкин. Об этом сообщила его супруга. В октябре Валентину Юдашкину исполнилось бы 60 лет, — сообщается на сайте канала.

Еще в марте Юдашкин путешествовал вместе с супругой в Израиль, чтобы встретиться с матерью и подругой Аллой Пугачевой. В июле 2022 года модельер стал дедом в третий раз. Его дочь Галина родила девочку.

Валентин Юдашкин родился в Подмосковье, а образование получил на факультете моделирования Московского индустриального техникума. В 2005 году модельеру было присвоено звание народного художника России. В РФ он владел Академией моды, где продвигал свои курсы.

30 апреля стало известно о смерти другого именитого модельера — Вячеслава Зайцева. Долгое время художник страдал от болезни Паркинсона, а в реанимации оказался с внутренним кровотечением. Валентин Юдашкин в тот день заявил, что мир потерял великого модельера.