«Стоял горой за своих»: Сизоненко поделилась воспоминаниями о Юдашкине Актриса Сизоненко рассказала, что Юдашкин был

Российский художник-модельер Валентин Юдашкин был лучезарным человеком, который всегда заступался за своих коллег и был за них горой, рассказала NEWS.ru актриса фильма «Любовь и голуби», модель Лада Сизоненко. По ее словам, он был светлым и замечательным человеком.

Тяжело говорить «был». Он действительно был самым замечательным, самым нами любимым, самым добрым, самым отзывчивым. Были такие потрясающие случаи, когда он проявлял самые лучшие свои человеческие качества, когда он стоял горой за свой коллектив, за нас, за моделей, никого не давал в обиду. Причем такой скромный человек. Эти лучезарные глаза его, он правда был такой светлый, — сказала Сизоненко.

Актриса с любовью вспомнила, как стояла с другими моделями за кулисами, уже готовая к выходу на подиум, но к ним подошел Юдашкин, вдумчиво посмотрел, ушел и вернулся с шарфиком, чтобы добавить его к образу. По словам Сизоненко, она впечатлилась тем, насколько иначе заиграл наряд.

Прямо от Бога такая искра. Он черпал свое вдохновение от природы, от людей. Он правда художник с большой буквы. Очень талантливый человек, хороший, добрый, замечательный. Благодарю Господа, что попала в его коллектив, что он нас всех сплотил, — поделилась модель.

Актриса добавила, что не поверила в новость о смерти модельера и подумала, что перепутали с Вячеславом Зайцевым. Сизоненко призналась, что известие стало для нее неожиданностью.

Причем говорили, что все лучше становится и пошел на поправку. Как земля из-под ног, голова закружилась, — сказала актриса.

Ранее дизайнер Мария Цигаль заявила, что Юдашкин обладал невероятным и безусловным талантом, а также он был великодушным и готовым давать дорогу молодым коллегам. По ее словам, художник дал ей «очень хорошую» рекомендацию в Ассоциацию высокой моды, что для «не самой доброжелательной отрасли» — нонсенс.