В Кремле отреагировали на смерть Юдашкина Песков: Кремль направит семье Юдашкина телеграмму с соболезнованиями от имени Путина

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

23 мая 2019. Владимир Путин и модельер Валентин Юдашкин

В Кремле соболезнуют в связи со смертью модельера Валентина Юдашкина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, уже готовится соответствующая телеграмма от имени Владимира Путина, которая будет направлена родным кутюрье, передает ТАСС.

К сожалению, сегодня поступили трагические новости о кончине Валентина Юдашкина, президент глубоко соболезнует в этой связи, — сказал Песков.

Он отметил, что Юдашкин внес большой вклад в развитие отечественного искусства, распространение его высоких норм в регионах, а также в воспитание молодого поколения. Кроме того, по словам Пескова, трудно переоценить роль кутюрье в пропаганде российской культуры за рубежом.

О смерти Юдашкина стало известно 2 мая. Он скончался на 60-м году жизни после семи лет борьбы с онкологическим заболеванием. Стилист Влад Лисовец назвал модельера олицетворением российской моды, а его смерть — трагедией в масштабах страны.

Ранее сообщалось, что Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким модельера Вячеслава Зайцева, который умер 30 апреля в возрасте 85 лет. Кутюрье скончался в больнице от внутреннего кровотечения, которое было вызвано язвой желудка.