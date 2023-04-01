Директор департамента Минфина отдал 4 млн рублей мошенникам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор административного департамента Минфина РФ Владимир Штоп отдал телефонным мошенникам почти четыре миллиона рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Чиновника напугали тем, что преступники пытаются взять потребительский кредит на его имя.

Телефонные мошенники убедили Штопа снять 3,8 млн рублей со счетов в разных банках и перевести их на указанный счет. Когда чиновник понял, что его обманули, то обратился в правоохранительные органы за помощью в возврате средств. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что аферисты обманули бывшего замглавы Минобороны России Николая Михайлова и вынудили его перевести на их счет 1,9 млн рублей. Канал отмечает, что экс-замминистра испугался того, что его деньги могут быть украдены. По сообщению Baza, он согласился на предложение аферистов перевести деньги на резервный счет, после чего предоставил им его данные.

30 марта россиян предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой онлайн-банка. Злоумышленники сообщают о блокировке учетной записи, а затем просят назвать пароль из СМС, который «поможет восстановить» работу.