13 января 2026 в 14:28

Девочку зажало в дверях автобуса в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Девочку зажало в дверях пассажирского автобуса 12 января в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса. В организации подчеркнули, что пострадавшей будет оказана необходимая помощь и поддержка.

12 января около 17:24 на улице Лескова, в районе дома 19, произошел инцидент с участием пешехода и автобуса 928 маршрута. Причины происшествия в настоящее время устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Мосгортранс проводит проверку по факту данного инцидента. Ситуация находится на личном контроле у генерального директора предприятия Николая Асаула, — сообщили в пресс-службе.

В Мосгортрансе также отметили, что в настоящее время ведутся переговоры с представителями пострадавшей стороны. Компания намерена оказать необходимую поддержку, в том числе помочь с оформлением документов для получения страховых выплат. По итогам проверки будут приняты меры, направленные на недопущение подобных инцидентов в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово на развилке возле ЖК «Гусарская баллада» загорелся пассажирский автобус. Пламя охватило машину практически мгновенно, превратив транспорт в факел. По информации канала, в момент происшествия салон был пуст, благодаря чему инцидент обошелся без пострадавших.

