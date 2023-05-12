Дети запустили коптер в Москве и встретились с силовиками Baza: обнаруженный в столичном парке дрон запустили дети, решившие поиграть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в парке Покровское-Стрешнево после игры с квадрокоптером дети встретились с силовиками, сообщает Telegram-канал Baza. Причиной этого стало то, что очевидцы, не разобравшись в ситуации, сообщили в экстренные службы о неизвестном дроне без боеприпаса.

Сегодня днем СМИ сообщили, что в парке Покровское-Стрешнево замечен беспилотник «небольшого размера, без боеприпаса», застрявший в ветках. По информации изданий, принадлежность дрона принялись устанавливать силовики. В итоге выяснилось, что операторами беспилотника оказались дети, которые запустили маленький квадрокоптер, но он запутался в ветвях дерева.

В ночь на 3 мая произошла попытка атаки украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает произошедшее как теракт и покушение на главу государства со стороны Украины. В связи с этим временный запрет на полеты дронов введен в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге, Свердловской области и Хабаровском крае. Всего ограничения действуют более чем в 40 российских регионах.