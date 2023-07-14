Депутат Госдумы сломал плечевую кость в ДТП около Шереметьево SHOT: депутат Чернышов получил перелом плечевой кости в ДТП возле аэропорта Шереметьево

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Борис Чернышов

Telegram-канал SHOT сообщил, что зампред Госдумы Борис Чернышов получил перелом плечевой кости в ДТП возле аэропорта Шереметьево. По данным канала, авария произошла накануне вечером, когда автомобиль Чернышова двигался по Шереметьевскому шоссе в сторону аэропорта. В Госдуме не комментировали эту информацию.

SHOT отмечает, что депутат находится в больнице.

В Москве на внешней стороне 80-го км МКАД один автомобиль врезался в другой, стоящий на обочине. В Сети были опубликованы кадры с места ДТП, на которых видно, как водитель прижатой к обочине машине стоит у капота. После столкновения двух авто он отлетает с дороги в траву.

Telegram-канал «360» со ссылкой на источники уточнил, что в результате аварии пострадали двое человек. Движение на 80-км МКАД было временно затруднено, водителей призвали искать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в селе Екатериновка Приморского края 71-летний водитель Mazda Demio съехал в кювет, пытаясь объехать собаку, перебегавшую дорогу. По данным МВД, из-за неудачного маневра авто наехало на семилетнего мальчика. Также пострадал 66-летний пассажир.