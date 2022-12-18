Дептранс отчитался о ситуации на дорогах Москвы после снегопада Дептранс: дорожная ситуация в Москве стабильная, службы работают в особом режиме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация на дорогах Москвы после обильного снегопада остается стабильной, все службы работают в особом режиме, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. Из публикации ведомства следует, что городской транспорт функционирует в штатном режиме, существенных задержек не наблюдается. Тем не менее для передвижения по городу дептранс рекомендует пользоваться метрополитеном, МЦК и МЦД и предупреждает, что к вечеру 18 декабря могут быть затруднения.

Дорожное движение в городе рабочее, заторы не превышают пяти-шести баллов, что для такого снегопада совсем не много. <...> Для поездок по городу рекомендуем выбирать метро, МЦК, МЦД. Вечером могут быть небольшие затруднения в городе, — говорится в сообщении.

Накануне в Москве выпало 30% от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 50%. По данным ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, это неокончательные значения, снегопад продолжится до вечера.

В связи с погодными условиями в трех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержаны или отменены десятки рейсов.

К уборке города от снега привлечены дополнительные силы, задействованы около 119 тысяч работников и более 12,5 тысячи единиц различной техники.