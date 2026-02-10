Четыре россиянина заблокированы в горящем многоквартирном доме Четыре москвича заблокированы в горящем многоквартирном доме

Как минимум четыре человека заблокированы на пятом и шестом этажах горящего многоквартирного дома в центре Москвы, передает Telegram-канал Baza. На опубликованном видео людей эвакуируют с балконов. По данным канала, спасателям удалось вывести 15 человек. В материале сказано, что возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

До этого в Сети появились кадры мощного пожара в многоэтажном доме Пресненского района Москвы. По информации источника, в доме горят сразу несколько этажей. На снимке виден крупный столб густого дыма, поднимающийся в небо. Черное облако окутало несколько этажей дома.

Ранее крупный пожар на трансформаторной подстанции во Владивостоке привел к отключению электроснабжения в части города. Речь идет о 50 тыс. местных жителей. Приморская прокуратура организовала по данному факту проверку.

Также мужчина без определенного места жительства едва не устроил пожар в помещении администрации села Кубовая под Новосибирском. Возгорание началось после того, как нарушитель положил трусы в микроволновую печь, чтобы «продезинфицировать от клещей».