Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 18:35

Четыре россиянина заблокированы в горящем многоквартирном доме

Четыре москвича заблокированы в горящем многоквартирном доме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Как минимум четыре человека заблокированы на пятом и шестом этажах горящего многоквартирного дома в центре Москвы, передает Telegram-канал Baza. На опубликованном видео людей эвакуируют с балконов. По данным канала, спасателям удалось вывести 15 человек. В материале сказано, что возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

До этого в Сети появились кадры мощного пожара в многоэтажном доме Пресненского района Москвы. По информации источника, в доме горят сразу несколько этажей. На снимке виден крупный столб густого дыма, поднимающийся в небо. Черное облако окутало несколько этажей дома.

Ранее крупный пожар на трансформаторной подстанции во Владивостоке привел к отключению электроснабжения в части города. Речь идет о 50 тыс. местных жителей. Приморская прокуратура организовала по данному факту проверку.

Также мужчина без определенного места жительства едва не устроил пожар в помещении администрации села Кубовая под Новосибирском. Возгорание началось после того, как нарушитель положил трусы в микроволновую печь, чтобы «продезинфицировать от клещей».

Москва
пожары
чрезвычайные происшествия
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возросло число эвакуированных при пожаре в Москве
Малышева призвала запретить «популярный» диагноз
Пенсионерка-госизменщица отправилась в колонию на 15 лет
Финмониторинг заблокировал деньги для залога по делу Миндича
В файлах Эпштейна всплыли пикантные детали об отношениях Макрона
В Венгрии сделали громкое заявление о России и Украине
Три инфаркта, падение доходов, конфликт с Пугачевой: куда пропал Николаев
Взрослый и ребенок пострадали при пожаре в центре Москвы
Нейропсихолог посоветовала учить с ребенком стихи о Масленице
В МЧС раскрыли детали сильного пожара в Москве
Экс-посол в ФРГ назвал речь Путина в Мюнхене исторической
Политолог ответил, как США компенсируют снижение добычи сланцевой нефти
При блокировке Telegram могут удалиться все данные: как сохранить
Отчаявшиеся эксперты Минкульта попросили Путина спасти памятник архитектуры
Защищал Высоцкого, Толю Быка и Япончика: как жил мэтр адвокатуры Падва
Ростех усовершенствовал российского «Вампира»
Папа насиловал дочь за донаты: почему мать не замечала неладное?
Пожарные спасли 18 человек из горящей многоэтажки в центре Москвы
В России увеличат лимит сверхурочных работ
Большая чистка: ТЦК открыли охоту на венгров в Закарпатье
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.