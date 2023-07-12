Человек выпал из окна горящей квартиры на юго-западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве при пожаре в жилом доме на улице Айвазовского погиб один человек, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного МЧС. При этом четырех соседей сверху спасли, и в общей сложности пожарным удалось справиться с огнем за 30 минут.

В 18:40 <...> поступило сообщение о пожаре по улице Айвазовского, дом 6, корпус 1. <...> На седьмом этаже девятиэтажного дома происходил пожар. В течение 20 минут по прибытию на место пожар локализован и через 10 минут после этого полностью ликвидирован. <...> Удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры. В ходе проведения аварийно-спасательных работ с верхних этажей были эвакуированы четыре человека. К сожалению, имеется погибший, — сообщили в МЧС.

Появилось видео с места происшествия. На нем видно, что на седьмом этаже из окна квартиры вырываются языки пламени. Под окнами дома двое пожарных выносят за руки и ноги мужчину, не подающего признаков жизни. Предположительно, он выпал из окна горящей квартиры и погиб.

Ранее под Нижним Новгородом в одной из больниц случился пожар, который спровоцировали двое пациентов наркологического отделения. Один из них, которого врачи перед этим зафиксировали ремнями за нарушения дисциплины, попросил соседа помочь ему освободиться, и тот решил спичками поджечь ремни. Вспыхнул пожар, впоследствии прикованный пациент получил ожоги 70% тела, в тяжелом состоянии его доставили в реанимацию.