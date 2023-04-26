Человеческие останки нашли на стадионе «Торпедо» в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время реконструкции на стадионе «Торпедо» в Москве нашли человеческие череп и кости, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, останкам около ста лет. Личность погибшего выясняется, кости направлены на экспертизу.

На месте спорткомплекса строят новую спортивную арену.

Ранее владелец частного дома на Набережной улице в поселке Стрельна в Санкт-Петербурге обнаружил останки человека. Кости он нашел в подвале во время разбора фундамента. Останки направленны на экспертизу в морг. На данный момент определить по найденным костям пол и возраст человека не удалось.

До этого петербурженка нашла на пороге своего дачного домика в СНТ «Лесное-3» мумифицированное тело женщины в возрасте 45–50 лет. Женщина вернулась на участок после зимнего перерыва. Рядом с трупом лежали телефон и 3400 рублей. Судмедэксперт Павел Трубов пояснил, что тело могло мумифицироваться из-за холода. По его словам, при низких температурах влага из тканей испаряется, при этом останавливаются процессы гниения. Кроме того, процесс мумификации происходит быстрее, если у человека не было лишнего веса.