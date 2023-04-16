Приехавшую на дачу петербуженку на пороге «встретила» мумия

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петербурженка нашла на пороге своего дачного домика в СНТ «Лесное-3» мумифицированное тело женщины в возрасте 45–50 лет, передает РЕН ТВ. Женщина вернулась на участок после зимнего перерыва. Рядом с трупом лежали телефон и 3400 рублей.

Жительница Колпино приехала на дачу и нашла на крыльце мумию. Труп принадлежит неизвестной женщине. На вид ей около 50 лет. На месте нашли мобильный телефон и три тысячи рублей, — заявил осведомленный источник.

Экспертам предстоит установить причину смерти женщины. Очевидно, что тело пролежало на веранде всю зиму. Дачница вызвала полицию на свой участок 15 апреля.

В марте в Новой Москве в квартире с заваренной дверью обнаружили мумифицированные тела 85-летней женщины и ее 58-летней дочери. Многоэтажка в поселке Мосрентген готовилась под снос. Останки нашли, когда вынуждены были взломать вход в квартиру для подготовки строительных работ. На голове 58-летней женщины были пакет и фрагмент скотча. Дверь в квартиру была заварена в декабре, а смерть женщин наступила примерно в августе, установили эксперты.