Мумифицированные тела матери и дочери нашли за заваренной дверью в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новой Москве в квартире с заваренной дверью обнаружили мумифицированные тела 85-летней женщины и ее 58-летней дочери, передает MK.RU. Многоэтажка в поселке Мосрентген готовилась под снос, и останки нашли, когда вынуждены были взломать вход в квартиру для подготовки строительных работ.

На голове 58-летней женщины были обнаружены пакет и фрагмент скотча. Дверь в квартиру была заварена в декабре, а смерть женщин наступила примерно в августе, установили эксперты. Обе женщины лежали на кроватях.

Журналисты выяснили, что 85-летняя владелица квартиры сначала подписала акт приемки для переезда в жилье, предоставленное по программе реновации, но позже заявила, что никуда переезжать не будет.

В конце января в московском районе Люблино в квартире было обнаружено мумифицированное тело мужчины 1940 года рождения. Труп пролежал в квартире не менее полугода. До этого в другой московской квартире нашли мумифицированный труп 64-летнего актера Владимира Ипатова, известного по участию в проектах «Папины дочки», «Последний богатырь» и «Интерны». Тело актера пролежало в квартире около месяца.