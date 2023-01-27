Мумию мужчины нашли в квартире в Москве

Мумифицированное тело мужчины обнаружили в квартире жилого дома в районе Люблино в Москве. Труп пролежал там более полугода, из-за чего успел превратиться в мумию и почти лишился мягких тканей. При этом в квартире, где было найдено тело, беспорядка не было, отмечает «Москва 24».

После вскрытия квартиры на улице Ставропольская обнаружено тело хозяина жилья. Труп мужчины 1940 года рождения мумифицирован, практически лишен мягких тканей. На момент обнаружения он был мертв более полугода, — рассказал источник.

Тело направлено в морг для проведения экспертизы и установления причины смерти. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов организовали проверку, после которой будет принято процессуальное решение.

16 января в квартире в Москве обнаружили мумифицированный труп 64-летнего актера Владимира Ипатова, известного по участию в проектах «Папины дочки», «Последний богатырь» и «Интерны». Тело актера пролежало в квартире около месяца.

3 января в Москве в одном из номеров отеля Vertical Boutique на улице Малые Каменщики в Таганском районе нашли мумифицированное тело женщины. Следов насильственной смерти на теле погибшей обнаружено не было. Труп находился на кровати в одном нижнем белье.