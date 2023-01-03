В московском отеле нашли мумифицированное тело женщины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в одном из номеров отеля Vertical Boutique нашли мумифицированное тело женщины, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Он уточнил, что погибшую обнаружили на кровати в одном белье без явных следов насильственной смерти. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Тело женщины было найдено в отеле на улице Малые Каменщики в Таганском районе Москвы. Как рассказал собеседник «Известий», сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность погибшей — ей оказалась 34-летняя жительница Тюмени. На данный момент неизвестно, сколько тело пролежало в номере, его отдали на экспертизу.

Летом прошлого года в столичном районе Ростокино при прокладке теплотрассы нашли три человеческих скелета. Вероятно, они пролежали в земле как минимум 20 лет.

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