Regnum: в Москве обнаружили мумифицированный труп актера из «Папиных дочек»

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Владимир Ипатов

Тело 64-летнего актера Владимира Ипатова обнаружили в его собственной квартире в Москве, сообщает агентство Regnum со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, тело мужчины пролежало там около месяца. Смерть Ипатова не носит насильственный характер.

Сотрудники полиции вскрыли дверь в многоэтажке на юго-западе Москвы. В одной из комнат правоохранители обнаружили тело 64-летнего мужчины. Как установила экспертиза, Ипатов умер около месяца назад, — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что о пропаже актера сообщила в полицию его дочь, Ксения.

Владимир Ипатов известен по эпизодическим ролям в проектах «Папины дочки», «Физрук», «Интерны», «Восьмидесятые» «Последний богатырь» и др.

3 января в Москве в одном из номеров отеля Vertical Boutique на улице Малые Каменщики в Таганском районе нашли мумифицированное тело женщины. Погибшую обнаружили на кровати в одном белье без явных следов насильственной смерти. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить ее личность — ей оказалась 34-летняя жительница Тюмени. Сколько тело пролежало в номере, неизвестно.