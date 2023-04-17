Судмедэксперт рассказал о причинах мумификации тела женщины в Петербурге Судмедэксперт Трубов: тело женщины в Колпино мумифицировалось из-за холода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело женщины, найденное на крыльце хозяйкой дачного дома в СНТ «Лесное-3» в петербургском Колпино, могло мумифицироваться из-за холода, рассказал специалист бюро судебно-медицинской экспертизы Павел Трубов. Комментируя ситуацию «Невским Новостям», он отметил, что при низких температурах влага из тканей испаряется, при этом останавливаются процессы гниения.

Эксперт пояснил, что тело умершей женщины находилось в холодном хорошо проветриваемом месте. Он также уточнил, что процесс мумификации происходит быстрее в том случае, если у человека не было лишнего веса.

Мумифицироваться может тело, которое находилось в холодном хорошо проветриваемом месте. Такие условия останавливают гнилостные процессы, но при этом не мешают испарению влаги из тканей. Причем чем меньше лишнего веса у человека, тем процесс мумификации происходит быстрее, — рассказал эксперт.

По словам Трубова, теперь судмедэксперты установят точную причину смерти. Они также смогут определить дату, когда женщина умерла.

Петербурженка ранее нашла на пороге своего дачного домика в СНТ «Лесное-3» мумифицированное тело женщины в возрасте 45–50 лет. Женщина вернулась на участок после зимнего перерыва. Рядом с трупом лежали телефон и 3400 рублей.