Центр Москвы намертво встал в 10-балльных пробках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве образовались 10-балльные пробки на дорогах. По данным сервиса «Яндекс. Карты», Садовое и Бульварное кольца, а также Волгоградский проспект и примыкающие дороги стоят в обе стороны. Это связано с ограничениями, введенными для подготовки к параду Победы 9 мая.

Согласно информации, опубликованной в сервисе, движение автомобилей будет ограничено до 4 часов утра 28 апреля.

Также почти нет движения на Большой Якиманке, Тверской улице, Ленинском проспекте, шоссе Энтузиастов, Дербеневской и Фрунзенской набережных в сторону центра, по Северо-восточной хорде в направлении МКАД и на юго-востоке МКАД.

25 апреля столичные власти перекрывали центральные улицы города в связи с подготовкой ко Дню Победы. Движение ограничивали на Тверской улице (от улицы Моховая до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы), а также на 1-й Тверской-Ямской улице (от Большой Садовой до улицы Гашека). На Моховой улице (от улицы Воздвиженка до Тверской улицы) и Большой Никитской улице (от улицы Моховая до Романова переулка).

27 апреля в Москве также закрыли для посетителей Красную площадь. В период с 27 апреля по 10 мая прогуляться по главной площади страны будет невозможно из-за подготовки к празднованию Дня Победы 9 Мая.