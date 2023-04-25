В Москве на день перекроют центральные улицы В Москве 25 апреля перекроют Тверскую, Моховую и Большую Никитскую улицы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самоходная артиллерийская установка САУ 2С35 «Коалиция-СВ» на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции парада

В Москве 25 апреля в связи с подготовкой ко Дню Победы с 21:00 и до окончания мероприятий перекроют центральные улицы, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы. Ограничения будут действовать на Тверской, Моховой и Большой Никитской.

Движение будет ограничено на Тверской улице (от улицы Моховая до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы), а также на 1-й Тверской-Ямской улице (от Большой Садовой до улицы Гашека). На Моховой улице (от улицы Воздвиженка до Тверской улицы) и Большой Никитской улице (от улицы Моховая до Романова переулка).

Кратковременные ограничения движения возможны на Тверском и Страстном бульварах, а также в Большом Путинковском переулке. Водителей попросили быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты и соблюдать правила.

Ранее стало известно, что Красная площадь в Москве будет полностью закрыта для посетителей на две недели. В период с 27 апреля по 10 мая прогуляться по главной площади страны будет невозможно из-за подготовки к празднованию Дня Победы 9 мая.