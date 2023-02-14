«Был уверен, что достаю обрубок»: полувековой лифт едва не убил москвича Москвич сломал ногу, выскочив из сорвавшегося с троса лифта

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Профилактическое обслуживание лифтов сотрудниками ОАО «Мослифт»

В московском районе Кузьминки 27-летний житель четырнадцатиэтажного дома сломал ногу, когда попытался выскочить из лифтовой кабины, которая сорвалась с троса, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Молодой человек зашел в лифт на 11-м этаже, но кабина резко провалилась вниз. Москвич успел вынырнуть на подъездную площадку, но конструкция задела его ногу и едва не утащила за собой в шахту.

Зашел, даже не успел нажать кнопку — лифт резко вниз провалился. Я в последнюю секунду выпрыгнул, но там остались ноги. Ударило лифтом, потащило вниз, меня начало ломать. Чудом достал ногу из шахты, я был уверен, что достаю обрубок ноги, — рассказывает пострадавший.

Выяснилось, что в момент ЧП лифтеры вели ремонтные работы и не предупредили об этом жильцов. Лифтам в этом доме на Волгоградском проспекте более 50 лет, и граждане неоднократно жаловались в управляющую компанию на состояние оборудования.

Ранее психолог Елена Костюк, оказывающая помощь в чрезвычайных ситуациях, заявляла, что лечь на пол спиной и закрыть лицо и голову руками — наилучший способ выжить при падении лифта. По ее словам, это так, даже несмотря на то, что в таком случае не избежать серьезных и иногда несовместимых с жизнью травм. Эксперт уточнила, что когда человек ровно лежит на полу падающего лифта, при ударе его мягкие ткани ощутят полное воздействие от удара.