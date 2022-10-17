Назван лучший способ спастись во время падения лифта Психолог Костюк: лечь на пол — лучший способ спастись во время падения лифта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лечь на пол спиной и закрыть лицо и голову руками — наилучший способ выжить при падении лифта, даже несмотря на то, что в таком случае не избежать серьезных и иногда несовместимых с жизнью травм, рассказала «Газете.Ru» психолог Елена Костюк, которая специализируется на помощи в чрезвычайных ситуациях. По ее словам, такой способ может снизить риск травм только при падении лифта с небольшой высоты. При этом если прыгнуть вверх за долю секунды до удара о землю или встать и согнуть колени, это спастись не поможет.

Лежать на спине, если вам вообще удастся это сделать, например, в маленьком лифте, — все-таки лучший способ выжить. Это также может быть статистически лучшим вариантом для снижения травматизма при более коротком падении, — добавила Костюк.

Эксперт уточнила, что когда человек ровно лежит на полу падающего лифта, при ударе его мягкие ткани ощутят полное воздействие от удара. Также специалист добавила, что кабина лифта может быть разрушена при ударе, превратив пол в зону пронзающих и рвущих обломков. Даже несмотря на все эти факторы, такой способ способен хоть как-то увеличить шансы на выживание при падении лифта, в отличие от других популярных способов. Прыгнуть за долю секунды до удара лифта практически невозможно, но даже в таком случае последовал бы удар головой о потолок, что усугубит травмы. А стояние с согнутыми коленями приведет к тому, что при падении ноги подвернутся, пояснила эксперт. Также, по ее словам, в таком случае тело удерживается параллельно силовым линиям, что увеличивает вероятность перелома костей.

В Москве в многоэтажном доме на Свободном проспекте, как сообщалось ранее, мужчину придавило лифтом. Как пишет Telegram-канал «112», погибшим оказался 18-летний уроженец Смоленской области, который искал в шахте лифта закладку. Следственный комитет и прокуратура по факту произошедшего проводят проверку.