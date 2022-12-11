Baza назвала причину потопа в Шереметьево Baza: вызвавшая потоп пожарная сигнализация в Шереметьево сработала из-за дымящейся микроволновки

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Самолеты у терминала В аэропорта Шереметьево

Telegram-канал Baza сообщает, что система тушения пожара, вызвавшая в московском аэропорту Шереметьево в терминале B потоп, сработала из-за дымящейся микроволновки. По данным канала, сотрудник авиакомпании «Аэрофлот» разогревал свой обед и забыл про электроприбор. Как пишет Baza, через некоторое время из микроволновки пошел дым, а в эропорту сработала пожарная сигнализация.

Baza отмечает, что в результате инцидента вода полилась не в том месте, где сработали датчики. Система подумала, что пожар произошел рядом с кафе «Аэробистро» в общей зоне аэропорта, однако на самом деле задымление зафиксировали в служебном помещении на третьем этаже.

В пресс-службе Шереметьево сообщили, что аэропорт проводит служебное расследование после срабатывания датчика противопожарной системы. Отмечается, что пострадавших нет, а инцидент не повлиял на работу аэропорта: обслуживание рейсов и пассажиров обеспечивается в плановом режиме.

Днем 11 декабря в Шереметьево в терминале B сработала пожарная сигнализация. В результате этого терминал затопило водой, а потолок в здании частично обрушился. Позднее выяснилось, что пожарная сигнализация была ложной. Однако последствия для пассажиров стали настоящими: людям приходилось укрываться от потопа в тоннеле, ведущем к автомобильному паркингу.

Терминал B международного аэропорта Шереметьево был открыт в мае 2018 года. Сейчас он используется для внутренних рейсов «Аэрофлота» и других авиакомпаний.