Бастрыкин взял под контроль дело подростков-мигрантов в Красногорске Подростков из Подмосковья будут судить по статье о разжигании ненависти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

В Красногорске возбудили дело за разжигание ненависти и вражды после видео подростков с угрозами, сообщает пресс-служба СКР. На опубликованных в социальных сетях видео подростки демонстрировали азербайджанский флаг и заявляли о готовности изнасиловать и избить своих сверстников, которые критиковали их поведение.

Подростки устраивают провокации, а недовольным их поведением угрожают физической расправой. Их одноклассники опасаются посещать школу. По данному факту в ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», — сообщили в СКР.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СКР по Московской области Александру Старикову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее в Нижнем Новгороде суд решил оштрафовать и выдворить из России семью мигрантов после того, как их сыновья стали участниками конфликта в местной школе. Семья 41-летнего азербайджанца Анара Бахышова попала в поле зрения правоохранителей после того, как по соцсетям разошлось видео, на котором один из сыновей мужчины издевался и бил другого ученика в школьном коридоре.