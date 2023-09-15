Автомобиль управделами президента попал в ДТП в центре Москвы «112»: автомобиль управделами президента попал в ДТП в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что автомобиль управления делами президента РФ попал в ДТП в центре Москвы. По данным канала, он столкнулся с такси в районе станции метро «Арбатская», виновник аварии устанавливается.

В центре Москвы в ДТП попал автомобиль управления делами президента. «Генезис» с мигалкой врезался в такси в районе станции метро «Арбатская». Водитель такси получил сотрясение мозга. Кто виноват в аварии — устанавливается, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о крупном ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. Mercedes на большой скорости столкнулся с другим автомобилем и перевернулся. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется.

Накануне водитель въехал в толпу людей в Санкт-Петербурге. В результате происшествия пострадали несколько человек, в том числе ребенок. По предварительной информации, пожилой мужчина ехал с женой и семилетней внучкой и в какой-то момент потерял сознание за рулем. Автомобиль врезался в легковушку, от удара машину отбросило в толпу.

Также в четверг, 14 сентября, в Санкт-Петербурге столкнулись десять автомобилей. Причиной массового ДТП стало растекшееся по дороге машинное масло.