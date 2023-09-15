В центре Москвы произошла серьезная авария У Белорусского вокзала в Москве Mercedes на скорости врезался в другое авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупное ДТП произошло на 1-й Тверской-Ямской улице, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Mercedes на большой скорости столкнулся с другим автомобилем и перевернулся. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется.

Как уточнил Telegram-канал «Москва 24», из-за аварии движение затруднено по двум полосам в сторону области и одной в сторону центра. Водителям предлагается выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что фура врезалась в группу велосипедистов-подростков и сопровождающую машину на трассе «Скандинавия» перед поселком Огоньки в Ленобласти. Среди погибших как минимум двое подростков, восемь человек пострадали, среди них семеро детей. На месте происшествия работали медики.

Ранее стало известно, что один человек погиб и трое пострадали в результате автомобильной аварии на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге. По данным журналистов, водитель «Газели» мог уснуть за рулем и врезаться в другую «Газель» и Chevrolet, которые попали в легкое ДТП. На месте аварии работали следователи. ДТП произошло на 28-м километре КАД недалеко от поселка Бугры. Уточняется, что одной из пострадавших оказалась 14-летняя девочка. Все раненые были госпитализированы.