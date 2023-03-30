Артиста балета Центрального Дома Российской Армии задержали с наркотиками Baza: артист балета Центрального Дома Российской Армии Попков задержан с амфетамином

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza пишет, что полиция задержала с наркотиками артиста балета Центрального Дома Российской Армии Алексея Попкова. По имеющимся данным, у него нашли три свертка амфетамина весом 2,54 грамма. Такой вес считается крупным, а это значит, что задержанному грозит от 3 до 10 лет лишения свободы по статье 228.

Как отмечает канал, Попкова задержали 26 марта. Он ехал на машине по московскому Шоссе Энтузиастов, когда был остановлен сотрудниками ДПС. Baza отмечает, что в ходе диалога с силовиками артист заметно нервничал. В итоге стражи правопорядка решили обыскать его и нашли три свертка. Впоследствии экспертиза показала, что в них был амфетамин.

Попков стал артистов балета Центрального Дома Российской Армии в 2015 году. Несколько лет назад он получил благодарность от главы Минобороны Сергея Шойгу.

Ранее в аэропорту Жуковский в Московской области задержали мужчину, перевозившего чемодан с широким ассортиментом наркотиков. Пассажир имел при себе шесть видов наркотиков общим весом в 7,21 грамма.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде запрещенных веществ.