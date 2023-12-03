Аномальные холода идут на Москву: будет ли мороз —30, когда кончится снег Синоптики предупредили Москву о приходе аномальных холодов в начале декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С началом новой недели после сильного снегопада в Москву придут аномальные морозы, предупреждают синоптики. Насколько будет холодно, ждать ли морозов холоднее декабрьской нормы, какая будет погода в дальнейшем?

Когда придут аномальные морозы

Похолодание следует ожидать в Москве и Подмосковье уже в понедельник, сообщил NEWS.ru руководитель прогнозного центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Мороз принесет с собой новый циклон.

«Снегопады <...> закончатся лишь к концу понедельника, а высота снежного покрова в Москве вырастет на 5–10 сантиметров. Температура воздуха 4 декабря опустится до −9 градусов и после продолжит понижаться. Не исключено, что к концу недели столбики термометров покажут 20-градусные морозы», — рассказал синоптик.

Гидрометцентр прогнозирует в Санкт-Петербурге схожую ситуацию, но с менее резкими морозами — до −18 градусов по ночам в середине недели.

Чего ждать от погоды Москве

В своем Telegram-канале Александр Шувалов предупредил, что в течение недели температура воздуха в столице будет сильно падать.

«Среднесуточная температура может к 6-7 декабря упасть до −18 градусов. Но это среднесуточная, а ночные температуры будут еще ниже. И это только начало похолодания. Так как к выходным в Москве не исключены (по одной из версий прогноза) −30 градусов, а в Перми, Кирове и Ижевске и 36–38 мороза. Правда, есть и другая версия — с температурой на 5 градусов выше», — рассказал синоптик.

Аналогичного мнения придерживаются специалисты Гидрометцентра РФ — уже ко вторнику, 5 декабря, ночные температуры упадут ниже −20 градусов (до −24 в среду и четверг), а дневные будут держаться в районе −14 градусов.

Когда в Москве закончится снегопад

В начале новой недели столичный регион атакует мощный циклон «Оливер», сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос». Он несет с собой большое количество осадков — с полудня воскресенья и до утра понедельника может выпасти до трети месячной нормы. К 4 декабря сугробы в Москве вырастут с 19 до 28 см, а это в четыре раза больше положенной нормы в начале зимы.

Однако с приходом сильных холодов к вечеру понедельника снегопады закончатся.

«С приходом арктического антициклона про снегопады мы быстро забудем», — утверждает синоптик Александр Шувалов.

Несколько дней в Москве прогнозируется облачность с прояснениями при сильных морозах. Однако через неделю ситуация вновь изменится — в начале второй недели декабря синоптики ожидают новый циклон, который к 13-14 декабря принесет резкое потепление до +1 градуса, южный ветер и снегопады.

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