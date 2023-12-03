Москвичей предупредили о приближении аномальных холодов на следующей неделе Синоптик Шувалов: Москву ждут морозы до минус 20 градусов на следующей неделе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве и Подмосковье на следующей неделе ожидается сильное похолодание, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, с понедельника, 4 декабря, температура воздуха будет постепенно понижаться. Не исключено, что к концу недели столбики термометров опустятся до 20 градусов мороза, добавил метеоролог.

К столице подойдет циклон, из-за которого ожидается сильное похолодание. Снегопады, начавшиеся во второй половине дня в воскресенье, закончатся лишь к концу понедельника, а высота снежного покрова в Москве вырастет на 5–10 сантиметров. Температура воздуха 4 декабря опустится до девяти градусов мороза и после продолжит понижаться. Не исключено, что к концу недели столбики термометров покажут 20-градусные морозы, — рассказал Шувалов.

Синоптик отметил, что по климатической норме такие показатели соответствуют концу декабря. Также с 4 декабря ожидается понижение атмосферного давления, добавил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на юге Сибири с 4 по 10 декабря ожидается очень резкое похолодание, температура опустится сразу на 25 градусов. По его словам, такое опасное погодное явление произойдет на следующей неделе в Томской, Омской, Кемеровской областях, а также в Красноярском и в Алтайском краях.