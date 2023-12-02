Вильфанд спрогнозировал похолодание в Сибири сразу на 25 градусов Синоптик Вильфанд: температура в Сибири понизится сразу на 25 градусов

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

На юге Сибири с 4 по 10 декабря ожидается очень резкое похолодание: температура опустится сразу на 25 градусов, сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, такое опасное погодное явление произойдет на следующей неделе в Томской, Омской, Кемеровской областях, на юге Красноярского и в Алтайском краях.

Если учесть, что в выходные температура там совсем небольшая, от 0 до −4 градусов, что превышает норму, то там произойдет очень сильный перепад. Температура на 25 градусов понизится. Она установится в диапазоне от 27 до 25 градусов мороза, - уточнил Роман Вильфанд.

Он добавил, что такой резкий перепад температур в континентальном климате случится в связи с тем, что эти регионы находились под воздействием очень теплых воздушных масс из Центральной Азии. А на следующей неделе начнет усиливаться антициклон.

Воздушные массы начнут перемещаться с севера, поэтому и произойдет такое резкое понижение температуры. Это ненормально. Аномальная ситуация, когда в континентальном климате в Сибири вдруг такие перепады. Это опасное явление для людей, — отметил Роман Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что 1 и 2 декабря в Москве не ожидается сильных осадков. Однако высота снежного покрова в столице уже 1 декабря более чем в четыре раза превышала типичные многолетние значения. Метеоролог добавил, что столбики термометра ночью в первые выходные зимы опустились до -7 градусов.