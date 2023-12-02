В Москве 164 человека обратились в больницы из-за холода РЕН ТВ: 164 жителя Москвы получили переохлаждение и травмы из-за холода

!64 жителя Москвы обратились к медикам за помощью из-за переохлаждения и травм, полученных в результате холодов, передает телеканал РЕН ТВ. Как сообщил источник канала, 18 из пострадавших отморозили конечности.

За медицинской помощью обратились за месяц 164 человека, из них 18 пострадавших отморозили конечности, а четверо травмированы, — поделился собеседник.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 3 декабря высота снежного покрова в столице вырастет на 6-10 сантиметров из-за сильного снегопада. Метеоролог отметил, что в понедельник в Москву и область придут сильные морозы. Днем 4 декабря температура воздуха опустится до 9 градусов ниже нуля, а в последующие дни ожидается похолодание до минус 19 градусов. В эти дни, как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, вновь пройдет магнитная буря.

Также очень холодная погода в ближайшие дни ожидается на Урале, Дальнем Востоке, а также в Поволжье и Сибири. В отдельных регионах будут наблюдаться «впечатляющие аномалии». Особенно сильные заморозки придут Красноярский, Магаданский и Хабаровский края, Якутию и Чукотку, предупредил Вильфанд. Там, по его словам, температура опустится до минус 40–50 градусов.